Чебоксары, , 16:12 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд ещё одно уголовное дела в отношении бывших сотрудников межмуниципального отдела в Алатырском районе. Им инкриминируют ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и дачу взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанут бывший командир отделения межмуниципального отдела МВД России «Алатырский», а также экс-полицейский отдельного взвода ППС. По данным управления, 2 сентября 2021 года около 23:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они остановили иномарку и, досмотрев салон, доставили трёх мужчин в отделение для проверки их причастности к наркопреступлениям.

Правоохранители считают, что обвиняемые незаконно несколько часов удерживали трёх пострадавших, которые не были причастны к сбыту наркотиков, и требовали признаться в правонарушениях.

«Для принуждения к даче признательных показаний они избили потерпевших, угрожали убийством, повредили их автомобиль. Кроме того, командир отделения ППС похитил из бардачка автомашины 7 тыс. рублей», — полагают в управлении.

Следствие также считает, что в июле 2021 года один из обвиняемых дал 2 тыс. рублей взятки врачу ЦРБ Алатырского района за справку об освобождение от работы, хотя медицинских показаний к этому не было. Правоохранители полагают, что он ввёл в заблуждение своё руководство о нахождении на больничном, получив 9 тыс. рублей за период временной нетрудоспособности.

Фигуранты уголовного дела уволены со службы по отрицательным основаниям после служебных проверок.

В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в превышении полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), грабеже и покушении на грабёж (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Дело рассмотрит Алатырский районный суд.

Напомним, что в июне 2022 года ушло в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ППС полиции Алатыря. Следствие считает, что 3 августа 2019 года, находясь на службе во время празднования Дня города Алатыря, они учинили в магазине ссору с посетителем, которого затем избили и заковали в наручники.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы, которую обвинили в злоупотреблениях.

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