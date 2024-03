Лондон, 8 июля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Единственную пластинку с записью песни Blowin' In The Wind исполнителя Боба Дилана продали на аукционе в Лондоне. Об этом 8 июля пишет Daily Mail.

Alberto Cabello Боб Дилан

Трек был записан Диланом на пластинку в новом аудиоформате Ionic Originals в 2021 году. Стоимость лота оценили в £1.5 (более $1,7 млн).

Напомним, что впервые песня Blowin' In The Wind вышла в 1962 году в составе альбома The Freewheelin' Bob Dylan. В 1999 году она получила премию «Грэмми» и была внесена в Зал славы «Грэмми».