Москва, , 16:11 — REGNUM Процесс сильного укрепления рубля подошел к концу, и ожидается ослабление его валютного курса по отношению к резервным валютам, в том числе к юаню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«При условии довольно длительного периода сохранения западных санкций и наблюдающегося переноса торговых и финансовых потоков с западных на восточные в РФ ожидается рост спроса на китайскую валюту, — сказала Степанова. — Потому можно рекомендовать жителям РФ переложить часть сбережений в юани. К сожалению, пока инструментов инвестирования в юанях почти нет, кроме депозитов в некоторых банках. Но в ближайшее время ожидается запуск торговли китайскими акциями в юанях в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, есть ли у юаня шансы заместить доллар в качестве мировой резервной валюты.

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