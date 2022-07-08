Москва, , 16:10 — REGNUM У юаня больше всего шансов заместить доллар в качестве мировой резервной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Юань и доллар

«На среднесрочную перспективу в качестве возможного преемника доллара как мировой резервной валюты можно рассматривать именно юань, — сказала Степанова. — У юаня больше шансов, чем у других валют, на фоне роста золотых резервов Китая и договоренностей Пекина с рядом стран об использовании национальных валют в торговых отношениях и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы. Эти факторы усиливают интерес к юаню, в том числе и у рядовых граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что российские компании считают транзакции в юанях более надежными, чем в других валютах.

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