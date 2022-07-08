Москва, 8 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Российские компании находят транзакции в китайской валюте более надежными, чем в других. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

hl.co.uk Китайский юань

«Однозначно ожидается продолжение роста объема торгов с китайской валютой за счет роста спроса на нее со стороны банков и бизнеса и со стороны населения РФ из-за потребности в более-менее стабильной расчетной валюте и валюте сбережений, — сказала Степанова. — С Китаем у нас на данный момент самый большой товарооборот, если говорить в разрезе стран мира, и в дальнейшем ожидается рост показателей двусторонних внешнеэкономических отношений. Российские компании считают транзакции в китайской валюте более надежными, чем в других иностранных валютах. Все чаще поставщики российских предприятий (не только китайские) просят переводить расчеты по контактам в китайскую валюту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что китайский юань едва ли сможет заместить доллар и евро.