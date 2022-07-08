Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Психические расстройства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили невозможно вылечить, пока он находится в заключении. Об этом 8 июля заявил журналистам невролог Отар Тоидзе от НКО «Эмпания», посещающий политика в медицинском центре.

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Врач в составе ряда других экспертов посещает переведённого в клинику экс-президента по настоянию Саакашвили. Он утверждает, что якобы не может есть белковую пищу. Итоги обследования ещё не закончены, но Тоидзе уже готов заявить о выводах.

«Мы утверждаем, что в этих условиях вылечить болезнь невозможно. Он находится в условиях заключения, и нет разницы, будет он [в тюрьме] в Рустави или в клинике», — сказал невролог.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он находится в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу.

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