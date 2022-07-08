Абхазия, 7 февраля, 2006, 18:58 — ИА Регнум. "Сегодня мы находимся в том же положении, в котором были во время принятия парламентом постановления "О миротворческих силах и ситуации в конфликтных зонах Грузии", когда сложные обстоятельства потребовали этого документа", - заявила на брифинге спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе по завершении расширенного заседания бюро парламента Грузии, на котором рассматривались вопросы выполнения парламентского постановления о возможном выводе российских миротворческих сил.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, спикер отметила, что правительство Грузии оценило ситуацию в Цхинвальском регионе (Южная Осетия - ИА REGNUM) как "регрессивную", и заявила, что решение по миротворческим силам в зоне югоосетинского конфликта надо принимать "взвешено, с учетом всех обстоятельств и после дополнительных консультаций с правительством".

"Мы считаем, что парламент Грузии должен максимально защитить принятое им постановление, - подчеркнула Бурджанадзе. - При этом наша главная задача - оценить все опасности, которые могут появиться в случае задействования постановления". В связи с этим, мы сегодня приняли решение о том, чтобы парламент и правительство в течение нынешней и следующей недели проработали все моменты, связанные с задействованием постановления высшего законодательного органа страны, оценили все возможные опасности. Все действия парламента и правительства Грузии должны быть направлены к одной цели - сохранить стабильность в стране, и, в то же время, мы должны предпринять активные шаги по мирному урегулированию конфликтов".

Как сообщила Нино Бурджанадзе, "в течение указанного срока в парламенте Грузии пройдут совместные заседания парламентских комитетов по обороне и безопасности и по внешним связям, где мы детально рассмотрим все пункты обязательств, которые не выполняются со стороны российских миротворцев". При этом она подчеркнула, что "фактически, ни один пункт, связанный с деятельностью российских миротворцев, не выполнялся Россией в течение последних лет и не выполняется до сих пор - эти условия не только не выполняются, но и нарушаются, причем нарушаются значительнейшие договоренности, касающиеся демилитаризации зоны конфликта, а также пункты, на которых основана деятельность миротворцев в зоне конфликта". Как отметила спикер, "когда миротворцы не могут или не выполняют свои функции, то естественно, что у любой страны появляется потребность пересмотреть мандат миротворцев и очень серьезно поставить вопрос об их выводе"

Бурджанадзе также обратила внимание на то, что принятое парламентом постановление выполняется строго по пунктам. "На будущей неделе, с 15 февраля, как это и предусмотрено нашим постановлением, мы вернемся к обсуждению документа после комитетских слушаний, - отметила она. - Наши требования справедливы, и мы намерены активно действовать для выполнения данного постановления, исходя из интересов нашего государства". "Наше решение четкое, и наша позиция следующая: мы приветствуем и будем приветствовать любой прогресс, любой позитивный шаг, направленный на то, чтобы российские миротворцы выполнили свой мандат, - сказала глава высшего грузинского законодательного органа. - Но мы не намерены с закрытыми глазами смотреть, как миротворцы нарушают свои обязательства на нашей территории".