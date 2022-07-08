Москва, 8 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Следствием процесса «дедолларизации» экономики РФ, усиления торговых связей и транспортных потоков с Китаем стало увеличение расчетов по внешнеторговым сделкам в китайской валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

pixabay.com Китайский юань

«Как следствие, вырос спрос на юани не только у бизнес-сообщества, но и у частных граждан, — сказала она. — Инвесторы заинтересованы в растущей ликвидности юаня и ожидают роста его курса на фоне укрепления российско-китайских экономических отношений. Простые граждане заинтересованы в сохранении своих средств в корзине валют на фоне наблюдавшегося падения курса доллара и евро».

Как пояснила Степанова, в стремлении к диверсификации активов российским предприятиям и домохозяйствам приходится рассматривать другие иностранные валюты, когда прежние мировые резервные и расчетные валюты не выполняют своих защитных, расчетных и сберегательных функций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что юань подвержен управлению со стороны китайских властей, и поэтому сложно спрогнозировать его динамику.