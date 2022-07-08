Бишкек, 8 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Киргизии стартовал международный этно-карнавал «Иссык-Куль собирает друзей», посвященный году защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 8 июля.

Thomas Depenbusch (Depi) Иссык-Куль

В рамках мероприятия в столице республики состоялось торжественное шествие, участие в котором приняли более 500 детей и представителей России, Казахстана Узбекистана и всех регионов Киргизии.

Колонна участников этно-карнавала, одетых в национальные костюмы, прошли от кинотеатра «Ала-Тоо» до площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В Бишкекском муниципалитете отмечают, что после торжественного открытия этно-карнавал переместится на побережье озера Иссык-Куль, где будет проходить до 12 июля.