Целинный район, , 16:04 — REGNUM В Калмыкии сотрудника ГИБДД уличили в получении взяток за сдачу экзаменов на право управления транспортом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 8 июля.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

Предварительно установлено, что сотрудник полиции с января 2021 года по апрель 2022 года получил от трёх жителей Целинного района более 80 тыс. рублей за незаконное принятие теоретических и практических экзаменов на право управления транспортом с последующей выдачей водительских удостоверений.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.