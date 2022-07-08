Бишкек, , 16:03 — REGNUM Правительство Киргизии приняло решение сохранить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции, введенный в марте 2020 года. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 7 июля.

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Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов заявил о том, что согласно установке Всемирной организации здравоохранения, необходимо учиться жить с коронавирусом, который будет ежегодно распространяться несколькими волнами по всему миру.

«В сложившихся условиях невакцинированная часть населения подвергает себя смертельному риску», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

В то же время представители Министерства здравоохранения отметили, что сейчас нет необходимости вводить какие-либо ковидные ограничения в Киргизии, поскольку у медицинского ведомства имеется достаточно сил и средств для реагирования на любой вариант развития событий с распространением коронавируса.