Москва, 8 июля 2022, 16:01 — REGNUM Снижение эффективности развитых экономик ударит с мультипликативным эффектом и по развивающимся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891
Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

«К сожалению, число пострадавших от глобальной инфляции будет расти, — сказала она, комментируя данные программы развития ООН о росте бедности из-за глобальной инфляции. — По данным МВФ, мировые потребительские цены вырастут в странах с развитой экономикой до 3,9%, в странах с формирующимся рынком — до 2,3% и в развивающихся странах — до 5,9%. Но это средние цены. В каждой стране они отличаются. Конечно, потребители и сами научились частично «гасить» последствия инфляции за счет замещения дорогих позиций более дешевыми. Но есть товары, которые мы не можем так быстро заменить. И в первую очередь это энергоносители. Высокая неэластичность приводит к тому, что, например, если сегодняшняя нефть по 100 долларов подорожает на 50%, это может поднять общую инфляцию в среднем на 60 базисных пунктов, причем развивающиеся экономики пострадают больше всего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о вступлении мира в новый цикл роста неравенства и бедности.

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