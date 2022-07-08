Москва, , 16:01 — REGNUM Снижение эффективности развитых экономик ударит с мультипликативным эффектом и по развивающимся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

«К сожалению, число пострадавших от глобальной инфляции будет расти, — сказала она, комментируя данные программы развития ООН о росте бедности из-за глобальной инфляции. — По данным МВФ, мировые потребительские цены вырастут в странах с развитой экономикой до 3,9%, в странах с формирующимся рынком — до 2,3% и в развивающихся странах — до 5,9%. Но это средние цены. В каждой стране они отличаются. Конечно, потребители и сами научились частично «гасить» последствия инфляции за счет замещения дорогих позиций более дешевыми. Но есть товары, которые мы не можем так быстро заменить. И в первую очередь это энергоносители. Высокая неэластичность приводит к тому, что, например, если сегодняшняя нефть по 100 долларов подорожает на 50%, это может поднять общую инфляцию в среднем на 60 базисных пунктов, причем развивающиеся экономики пострадают больше всего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о вступлении мира в новый цикл роста неравенства и бедности.

Читайте ранее в этом сюжете: Мир вступил в новый цикл роста неравенства и бедности — экономист