Нью-Йорк, США, 8 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Нынешнее положение дел в борьбе с глобальными изменениями климата является «коллективным суицидом». Об этом 8 июля в видеообращении к участникам встречи глав МИД стран «Группы двадцати» в Индонезии заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Securityconference.org Антониу Гутерреш

Читайте также: Генсек ООН подверг критике наращивание инвестиций в ископаемое топливо

Он подчеркнул, что на данный момент задачи по предотвращению изменения климата не выполняются.

«Текущие национальные обязательства приведут к повышению выбросов на 14% к 2030 году, — цитирует ТАСС Гутерреша. — Это коллективный суицид. Нам нужна революция в сфере возобновляемой энергетики».

По его словам, приоритетом номер один является завершение глобальной зависимости от ископаемых источников топлива: «Хватит угольных электростанций. Хватит расширения разведки месторождений нефти и газа».

«Климатический кризис является угрозой номер один. Битва за то, чтобы не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, будет выиграна или проиграна к 2030 году», — отметил генсек ООН.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии призвала не возвращаться к «грязным» источникам энергии

Он также добавил, что ответственность по предотвращению худших климатических изменений лежит на плечах ведущих экономик, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для спасения планеты от климатической катастрофы нужна революция в области возобновляемых источников энергии, а не возобновившийся рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы.