Банги, 8 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Около 10 тысяч центральноафриканцев приняли участие в торжественном шествии в честь президента и конституционной реформы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото ФАН На митинге

Члены гражданской платформы «Республиканский фронт» собрали в центре столицы ЦАР более 10 000 человек. Участники торжественного шествия прошли от памятника Мучеников до стадиона в центре Банги. В ходе демонстрации были проскандированы лозунги в поддержку президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера и конституционной реформы.

Также участники мероприятия выразили поддержку курсу правительства республики на сотрудничество с Москвой. Российские инструкторы, которых западные журналисты в своих публикациях причисляют к «ЧВК Вагнера», помогли повысить уровень безопасности в стране и занялись профессиональной подготовкой центральноафриканских силовиков.

Многочисленные сторонники конституционной реформы убеждены, что современная редактура основного закона страны не отражает текущих политических реалий.