Брянск, 8 июля 2022, 16:14 — REGNUM Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили пункт временного размещения граждан ЛДНР и Украины в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе регионального УМВД.
Условия проживания вынужденных переселенцев оценил старший советник по правовым вопросам Регионального Европейского Бюро Набиль Бенбехти. Сотрудники брянской полиции консультировали граждан по вопросам подачи и приёма документов, делегацию ООН интересовали механизмы организации мер социальной поддержки.
Комиссия отметила слаженную работу и успешное взаимодействие всех ведомств, проводящих работу с гражданами, прибывшими из Донбасса и с Украины, подчеркнули в полиции.