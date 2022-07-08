Брянск, 8 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев посетили пункт временного размещения граждан ЛДНР и Украины в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Условия проживания вынужденных переселенцев оценил старший советник по правовым вопросам Регионального Европейского Бюро Набиль Бенбехти. Сотрудники брянской полиции консультировали граждан по вопросам подачи и приёма документов, делегацию ООН интересовали механизмы организации мер социальной поддержки.

Комиссия отметила слаженную работу и успешное взаимодействие всех ведомств, проводящих работу с гражданами, прибывшими из Донбасса и с Украины, подчеркнули в полиции.