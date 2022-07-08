Пекин, , 15:52 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая всегда готова к войне, в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня, заявил 8 июля официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта на Тайвань. В рамках визита он планирует встретиться с властями острова.

«Это грубое нарушение принципа одного Китая и условий трех китайско-американских коммюнике. Это наносит серьезный ущерб политическим и военным отношениям между Китаем и США, а также обостряет обстановку в Тайваньском проливе», — заявил Цянь.

Он добавил, что китайская армия «всегда готова к войне, может в любой момент начать военные действия, примет все меры, чтобы жестко пресечь попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Китая, а также действия сепаратистов, направленные на отделение Тайваня».

«Мы будем твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Народно-освободительной армии Китая провели военные учения возле острова Тайвань.

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