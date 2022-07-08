Оттава, , 15:52 — REGNUM Новостное агентство Regnum попало в чёрный список Канады. Об этом этом 8 июля сообщается на сайте правительства страны.

ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

Также власти страны в рамках расширения антироссийских санкций ввели ограничения в отношении Роскомнадзора и нескольких российских журналистов, в том числе, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой.

В перечень, в частности, попали такие телеканалы как ВГТРК, «Россия 1», «НТВ», «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в санкционный список правительства Канады попали предприниматели Михаил Гуцериев и Пётр Авен, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

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Попавшим в новый санкционный список запрещается въезд в Канаду. Их канадские активы при наличии таковых будут заморожены.