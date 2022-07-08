Донецк, 8 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Данные о погибших в Донецкой Народной Республике в результате агрессии со стороны Украины представил 8 июля аппарат омбудсмена ДНР.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

За весь период вооружённой агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8107 человек, в том числе 116 детей, говорится в отчёте на сайте ведомства.

Указано также, что за период с 1 января по 7 июля 2022 года в республике погибли 3069 человек, из них 2356 человек — силовики, остальные 713 — гражданские лица. Ранения получили 12 060 человек, в том числе 2347 мирных граждан.

За период с 1 по 7 июля погибли 135 человек, включая 26 мирных жителей. Ранения получили 379 человек, из которых 119 — мирные жители.

Отмечается, что на территории республики активно проходит военная спецоперация. Освобождён 241 населенный пункт, бои идут в окрестностях Славянска.

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