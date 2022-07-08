Самара, , 16:01 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сильная, крепкая, дружная семья — основа здорового общества, залог развития и процветания Самарской области и всей России. Она служит связующим звеном между поколениями и испокон веков является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций нашего народа. Именно в семье человек обретает крылья, чтобы творить, созидать, работать на благо своих близких и нашей могучей страны», — приводит пресс-служба слова главы области.

Он напомнил, что приоритетом государственной политики является защита семьи, охрана материнства и детства. В связи с этим в России расширяются меры поддержки семей с детьми.

Азаров пожелал жителям региона счастья, здоровья, согласия и благополучия.