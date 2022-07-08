Казань, 8 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Татарии с 8 июля приостановлены все коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В республике приостанавливаются ограничения на работу ночных клубов, баров и других организаций индустрии отдыха и развлечений, а также курение кальянов в ресторанах, кафе и других общественных местах.

С 8 июля сняты ограничения на количество присутствующих на развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись органы ЗАГСа.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрирован 152 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 149 447 пациентов, скончались 1996 человек.

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