Кишинёв, 8 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Реформа системы вузов Молдавии позволит сэкономить около 700 млн леев (около $36,5 млн), которые можно будет направить на модернизацию образования. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 8 июля заявили пресс-службой минобразования республики.

Флаг Молдавии

В ведомстве прокомментировали протестную акцию преподавателей, студентов и научных сотрудников, которая накануне прошла в Кишинёве. Протестующие выступили против сокращения количества вузов в стране.

«Мы обязаны предоставить нашим студентам профессиональную подготовку, которая позволит им вывести нашу страну на передовые позиции среди европейских стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отрадно видеть интерес общественности к образованию, но альтернативных предложений от противников реформы не поступило. Минобразования намерено провести курс на концентрацию ресурсов, выделенных на высшее образование.

Напомним, 29 июня минобразования Молдавии обнародовало программу сокращения вузов. В ведомстве заявили, что это делается из-за небольшого числа студентов в стране. Технический университет поглотит Аграрный университет, Институт электроники и нанотехнологий, Институт энергетики, микробиологии и биотехнологий. Педагогический университет республики будет включать в себя (перевезённый в Кишинёв) Тираспольский госуниверситет, Тараклийский университет и Институт науки и образования