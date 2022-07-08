Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся торжественный приём по случаю Дня семьи, любви и верности. Юбиляров семейной жизни поздравил донской губернатора Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Знак «Во благо семьи и общества» Donland.ru

«У каждой семьи — своя жизнь, своя история и судьба, свои радости и испытания. Но всех вас объединяет понимание истинных семейных ценностей и, конечно, взаимное уважение и любовь», — обратился к собравшимся губернатор.

Крепким парам донской губернатор вручил знак «Во благо семьи и общества». Этой награды в Ростовской области удостоены более тысячи семей.

В этот день губернатор также поздравил молодожёнов, решивших заключить брак в День семьи, любви и верности.