София, , 15:46 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии не смогли проголосовать за положение о формировании нового правительства страны. Об этом 8 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе сегодняшнего заседания НС абсолютное большинство болгарских народных избранников отказались признавать мандат технического премьер-министра Болгарии Асена Василева по созданию нового исполнительного органа страны.

По мнению независимых экспертов, таким образом, формирование кабмина Болгарии будет отложено на неопределённый срок.