Токио, 8 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Японский издатель Square Enix и разработчик Lancarse выпустят игру The DioField Chronicle 22 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 8 июля на странице проекта.

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Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC. Демо-версия станет доступна 10 августа 2022 года.

The DioField Chronicle является стратегической ролевой игрой и рассказывает о мире, погрязшем в войне. Игрок сможет поучаствовать в военных событиях, спланировать стратегию и обучить свои боевые подразделения.