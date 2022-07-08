Лондон, , 15:45 — REGNUM Британская модель Наоми Кэмпбелл стала доктором наук. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наоми Кэмпбелл Georges Biard

По данным СМИ, степень модели присудил Университет творческих искусств в Англии в качестве признания её вклада в модную индустрию. Кэмпбелл посетила вручение диплома в Королевском фестивальном зале в Лондоне вместе со своей матерью.

Ранее Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. В мае 2021 года у 50-летней модели родилась дочь.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ раскрыли имя предполагаемой девушки Криса Рока