Лондон, 8 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Британская модель Наоми Кэмпбелл стала доктором наук. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Georges Biard Наоми Кэмпбелл

По данным СМИ, степень модели присудил Университет творческих искусств в Англии в качестве признания её вклада в модную индустрию. Кэмпбелл посетила вручение диплома в Королевском фестивальном зале в Лондоне вместе со своей матерью.

Ранее Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. В мае 2021 года у 50-летней модели родилась дочь.