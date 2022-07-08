Оттава, , 15:43 — REGNUM Власти Канады расширили свои санкции против России и ввели в свой санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 8 июля сообщается на сайте правительства этой страны.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

В новом канадском списке попавших под ограничительные меры присутствует Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Канада посылает «позитивные сигналы», связанные с возвращением турбин «Северного потока».