Рязань, , 15:51 — REGNUM Торжественная встреча участников специальной военной операции по защите Донбасса состоялась 8 июля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Встреча воинов-железнодорожников https://admrzn.ru

Домой вернулись военнослужащие 34 отдельной железнодорожной бригады. Они проводили осмотр и ремонт железнодорожной инфраструктуры, восстанавливали повреждённые пути и другие объекты для движения военных и гражданских поездов. Все поставленные задачи были выполнены без потерь личного состава и техники. После заслуженного отдыха воины-железнодорожники продолжат несение службы, многие будут представлены к наградам.

Специальный поезд воинов-железнодорожников для выполнения задач спецоперации на Донбассе был сформирован в Рязани в начале апреля 2022 года. Личный состав подразделения — это опытные офицеры и сержанты, проходящие воинскую службу по контракту. Более 90% военнослужащих проживают в Рязанской области.