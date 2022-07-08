Париж, 8 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Давление на больницы во Франции продолжает расти, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно полученным данным, в больницы попали 17 719 пациентов с коронавирусом. Среди них 1035 человек поступили в отделения интенсивной терапии.

За сутки эпидемия унесла жизни 86 человек. Во Франции за сутки выявили 161 265 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости увеличился на 54,9% за семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Франсуа Браун не очень оптимистичен в отношении потенциального прекращения пандемии коронавируса в ближайшее время, полагая, что будет «8-я волна» и «вероятно, 9-я волна» эпидемии.