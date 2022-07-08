Кишинёв, , 15:37 — REGNUM Кредита в размере €300 млн, выделенный Молдавии Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку газа, хватит только на полтора зимних месяца. Об этом заявил на «Общественном телевидении» экс-премьер-министр республики Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

«Молдавия расходует, в среднем, около 700 млн кубометров газа. Умножьте это на €1500 — цена на газ, которая может быть, и вы увидите, что это будет стоить нам в 1 миллиард евро, и это только период ноябрь–март», — сказал Кику.

Он отметил, что кредит ЕБРР выделил с расчётом, что его хватит на три года. Бывший премьер-министр уверен, что единственный выход $ Молдавии в данной ситуации — нормализация отношений с Россией. Кику заявил, что без прямого участия в переговорах в Москве президента Молдавии Майи Санду или премьер-министра Натальи Гаврилицы не будет положительного результата.

Напомним, цена на газ для Молдавии стала плавающей и зависит от цен на европейских рынках с осени 2021 года, после формирования прозападного молдавского правительства. Экс-президент Молдавии Игорь Додон неоднократно призывал действующую власть прекратить антироссийскую политику и договориться о возвращении прежних условий договора, когда была фиксированная цена на газ не более $200 за 1 тыс. кубометров.

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