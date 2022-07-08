Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM Различным регионам мира уже в этом году может грозить голод из-за серьёзного роста цен на продовольствие и удобрения, а в 2023 году ситуация может стать ещё хуже. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 8 июля в видеообращении к участникам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20).

Антониу Гуттериш United States Mission Geneva

По его словам, конфликт на Украине способствует развитию в мире других кризисов. Из-за него могут произойти социально-экономические разрушения.

«Цены на продовольствие почти на рекордно высоком уровне, цены на удобрения выросли более чем вдвое. Существует реальная опасность голода в различных [регионах] в этом году», — подчеркнул Гуттериш.

Он добавил, что следующий год может быть ещё хуже. Из-за отсутствия удобрений может не хватать основных сельскохозяйственных культур, в том числе риса. Это коснётся миллиарды людей.

Одновременно с этим энергоресурсы рекордно подорожали, что уже приводит к нехватке топлива и перебоям в электроснабжении, добавил он.

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