Луганск, , 15:36 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник дал старт уборочной кампании в республике. За рулем комбайна он осуществил один из первых срезов пшеницы в ходе рабочей поездки в Новоайдарский район, сообщает Луганский информационный центр.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

«Работы проделано очень много. Созданы все условия, чтобы аграрии, которые остались на освобожденных территориях, чувствовали себя комфортно, уверенно, чтобы могли осуществлять свою деятельность», — заявил глава ЛНР и выразил уверенность в том, что уборочная кампания пройдет успешно.

Он считает, что удастся убрать все поля в республике, в том числе те, которые весной были брошены украинскими аграриями.

Пасечник добавил, что российские инвесторы сохранили урожай на порядка 100 тыс. га брошенных украинскими аграриями полей в освобожденных районах ЛНР.

«Созданы все условия для инвесторов, которые прибыли на нашу территорию. На сегодняшний день они будут обрабатывать те земли (в освобожденных районах Луганщины), от которых некоторые (украинские) предприниматели отказались», — уточнил он.