Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Ключи от микроавтобусов вручил пяти многодетным семьям губернатора Ростовской области Василий Голубев. Торжественная церемония состоялась сегодня, 8 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Микроавтобус Spec.drom.ru

Транспорт отправился в Азовский, Целинский и Советский районы, а также в Белую Калитву и Сальск. Донской губернатор подчеркнул, что поддерживать семьи — обязанность власти. Работа в этом направлении будет продолжена.

Всего в Ростовской области за 11 лет микроавтобусы получили 146 семей, которые достойно воспитывают восемь и более детей.

ИА REGNUM напоминает, что парки Ростова-на-Дону подготовили трёхдневную программу в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день в донской столице узами брака скрепили свои отношения 104 пары.

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