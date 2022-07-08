Пенза, , 15:37 — REGNUM Коронавирусные ограничения ослабили в Пензенской области. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внесены 8 июля губернатором региона Олегом Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

В документе говорится, что отменяется усиленный режим дезинфекции. Также нет необходимости в переводе на удаленный режим работы сотрудников в возрасте старше 65 лет. Сняты рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима беременным, гражданам старше 60 лет и жителям с хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за время пандемии зарегистрировали 188 204 случая заражения коронавирусом, выздоровели 181 842 человека, скончались 5963 ковид-пациента.

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