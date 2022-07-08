Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Свердловской области на выборы губернатора выдвинулся ещё один кандидат. Об этом сообщает облизбирком.

Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области Александр Комаров © ИА REGNUM

Документы для выдвижения сдал Иван Волков, выдвинутый региональным отделением партии «Российский Общенародный Союз». Общее собрание членов партии по его выдвижению состоялось 4 июля.

Ранее для участия в выборах выдвинулись Евгений Куйвашев, Александр Демин, Андрей Кузнецов, Александр Ивачёв и Александр Каптюг. Выдвижение продлится до 22 июля. А сами выборы запланированы на сентябрь.