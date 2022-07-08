Екатеринбург, 8 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборы губернатора выдвинулся ещё один кандидат. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

Документы для выдвижения сдал Иван Волков, выдвинутый региональным отделением партии «Российский Общенародный Союз». Общее собрание членов партии по его выдвижению состоялось 4 июля.

Ранее для участия в выборах выдвинулись Евгений Куйвашев, Александр Демин, Андрей Кузнецов, Александр Ивачёв и Александр Каптюг. Выдвижение продлится до 22 июля. А сами выборы запланированы на сентябрь.