Анапа, Краснодарский край, 8 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Анапе общественники требуют от местных властей запретить проведение концертов Филиппа Киркорова, запланированных на конец июля — начало августа.

Цитата из видео на YouTube Филипп Киркоров

Решение обратиться с требованием о запрете концертов приняли представители местного казачества, Центра славянской культуры, греческого общества «Горгиппия», Центра армянской национальной культуры, Объединенного собрания родителей Юга России, православные верующие.

«Участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей», — приводит выдержку из резолюции активистов «Российская газета».

Ранее общественники в ряде городов добились отмены концертов Киркорова — их возмутила постановка номера к песне «Мария Магдалена», где Киркоров залезает на поваленный крест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее православные жители Краснодарского края потребовали отменить концерты Ольги Бузовой из-за «сатанинских обрядов».