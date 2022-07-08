Калуга, 8 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике. Соревнования прошли 8 июля в Калуге.

geralt Гимнастика

Нагорный набрал 168,763 балла. Вторым стал Даниел Маринов, у которого 168,164 балла. Замкнул тройку Давид Белявский с результатом 165,963 балла.

Напомним, на Играх в Токио Нагорный выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые медали — в личном многоборье и упражнениях на перекладине.