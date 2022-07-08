Магас, , 15:31 — REGNUM Ингушетия направила на срочную военную службу в ряды Вооружённых сил РФ 200 новобранцев в рамках весенней призывной кампании 2022 года. План, доведенный до республики, выполнен, сообщили в военкомате региона.

Новобранцы mil.ru

«Очередную группу из 25 молодых жителей региона торжественно проводили на армейскую службу. Представители властей, военного комиссариата, общественности, родители, друзья напутствовали призывников достойно исполнять свой служебный долг, помнить всегда, что они представляют свою республику, которая славится доблестными защитниками Родины», — пишет газета «Сердало».

Эта группа призывников из Ингушетии отправились служить в подразделения Центрального военного округа. Они будут распределены в части сухопутных войск и войск ПВО в Московской и Ленинградской областях.

Ранее военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев заявлял, что новобранцы из республики будут проходить службу во всех родах войск в различных округах Минобороны — от Новочеркасска до Мурманска.

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