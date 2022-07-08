Магас, 8 июля 2022, 15:31 — REGNUM Ингушетия направила на срочную военную службу в ряды Вооружённых сил РФ 200 новобранцев в рамках весенней призывной кампании 2022 года. План, доведенный до республики, выполнен, сообщили в военкомате региона.
Эта группа призывников из Ингушетии отправились служить в подразделения Центрального военного округа. Они будут распределены в части сухопутных войск и войск ПВО в Московской и Ленинградской областях.
Ранее военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев заявлял, что новобранцы из республики будут проходить службу во всех родах войск в различных округах Минобороны — от Новочеркасска до Мурманска.
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