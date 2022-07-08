Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Из Северной столицы России отправили в Мумбаи (Индия) по новому водному маршруту первую партию грузов. Об этом 8 июля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Грузовое судно с контейнерами на борту

Северную столицу покинула первая грузовая партия с доставкой в Мумбаи. Маршрут занял 24 дня. Отметим, что такой путь дешевле, а его протяжённость сократилась на 40% по сравнению с ранее использовавшимися водными маршрутами. В условиях геополитической обстановки он особо удобен, так как защищён от санкций.

Новый маршрут станет транспортным коридором сразу между несколькими государствами. Он свяжет Мумбаи, города Бандар-Аббас и Бандар-Энзели в Иране, а также Астрахань и всю европейскую часть России.

Напомним, что Санкт-Петербург также осуществляет доставку грузов в Калининградскую область. Ранее ИА REGNUM сообщало, что появилось расписание движения судов на этом направлении.

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