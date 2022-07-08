Брюссель, , 15:27 — REGNUM Студия Larian выпустила восьмое масштабное обновление к Baldur’s Gate III, которое, в частности, добавило в ролевую игру класс барда. Об этом 8 июля сообщает портал PC GamesN.

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Бард имеет два подкласса, помимо прочего, этот персонаж добавляет в игру возможность петь песни у костра. Подкласс College of Valour Bards усиливает песнями союзников, их атаки и оружие, что касается подкласса College of Lore Bards, то он играет менее важную роль: специализируется на ослаблении противников и некотором усилении союзников. При этом этот второй подкласс может использовать одно из почти 100 оскорблений в зависимости от случая.

После того, как бард с навыком «Исполнитель» достигает четвёртого уровня, он получает возможность устраивать импровизированное выступление, которое, впрочем могут не оценить его спутники. С полным описанием патча можно ознакомиться на странице проекта в Steam. Разработчики выложили в Сеть трейлер с демонстрацией нововведений.

Напомним, Baldur’s Gate III вышла в сервисе Steam в формате раннего доступа 6 октября 2020 года. Ожидается, что полноценный релиз игры состоится не раньше 2023 года.

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