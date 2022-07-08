Луганск, , 15:27 — REGNUM В Троицкой средней общеобразовательной школе в Луганской Народной Республике обнаружена литература, пропагандирующая культ нацизма и насилия. Об этом 8 июля сообщает Генпрокуратура ЛНР.

Национализм на Украине kresy.p

Книги были найдены в ходе осмотра учебного учреждения, который проводится сотрудниками надзорного ведомства «в рамках работы по выявлению в общеобразовательных и дошкольных учреждениях печатных, литературных и иных изданий, пропагандирующих культ нацизма, фашизма, насилия», приверженности идеологии националистических организаций УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ведомстве напомнили, что ранее следователи из Луганска возбудили ряд уголовных дел по фактам совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека с использованием СМИ (п. «б» ч. 2 ст. 343 УК ЛНР). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на Украине процветает национализм говорят и экспонаты из музея украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который находится в освобождённом от украинских боевиков городе Старобельске.

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