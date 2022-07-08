8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ни один гражданин Российской Федерации не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.

Мирослава Романенко, , 16:24 — REGNUM Ни один гражданин Российской Федерации не подал заявку на получение визы после введения Украиной с 1 июля визового режима. Об этом 7 июля в эфире канала «Украина-24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в заявлении Дмитрий Кулебы повод для сарказма.

«Танкам визы не нужны!» — с сарказмом написал Петр.

«Зачем заморачиваться с бумажками, мы и на танке неплохо приедем», — с сарказмом добавила Татьяна Я.

«Надо «Калибром» заявки на визу отправить», — пишет Екатерина.

«В несуществующую страну надо визы?» — иронизирует Victoria.

«Он что, сожалеет? Так хоть с визами, хоть без, кто поедет-то?» — задался вопросом 60 931.

«Для тех, кто на танке, — безвиз», — смеется Ольга.

«Так там ещё и виза нужна была? Вот пацаны-то не знали… Без стука, без виз и на танке. Неудобно как-то получилось…» — смеется Андрей.

«Вот силюсь представить, кому и для чего может понадобиться виза на Украину… Что там делать?» — недоумевает Anna C.

«Я прям так и вижу… Ночь… таможня… Таможенник нашему: «С какой целью к нам?». Наш: «Да так, нациков погонять». Таможенник: «Разрешение на танк есть?» Наш: «Да, вон, в военнике записан». Таможенник: «А, ну ладно, проезжай, только после 22:00 не шумите». Ну как-то так…» — шутит Андрей.

«Ну, может, у некоторых из нас и не всё в порядке с головой, но инстинкт самосохранения всё-таки присутствует на 100%. Кто ж в здравом уме и трезвой памяти поедет сейчас на Украину с туристической целью, например?» — недоумевает Мarina U.

«Какая печаль…» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Так у граждан России безвиз с 24 февраля», — с сарказмом отметил Alexander S.

Солдаты России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Да зачем нам ваша виза, чего мы там не видали? Ваших неадекватов мы и так каждый день видим», — отреагировала Фрида.

«Да я больше скажу, ни один «Калибр» не обратился в МИД за визой. Хотя это как раз зря», — не без сарказма пишет Alexey P.

«У нас сейчас на Украину не по визе, а по контракту ездят», — с юмором написала Tatyana R.

«Просто до сих пор нет инструкции, где на танке приклеивать визу», — смеется Сергей П.

«Так визы Шойгу сейчас оформляет, к нему очередь», — пошутила Анна.

«И, наверное, уже не подаст, т. к. страна кончится скоро такая», — добавил Сергей.

«Только безумец захочет поехать добровольно без оружия в нацистское террористическое образование, называемое Украиной…» — пишет Станислав.

«Кулеба, похоже, и не заметил, что половина Украины — это уже Россия», — написала Lara.

«Это он так искренне удивился?» — поинтересовался Евгений В.

«Никто не хочет в «свободную, демократическую» страну? Зажрались», — иронизирует Юлия.

«Мой прадед визу третьего рейха не получал, однако до Берлина дошёл. А Салорейху (Украине. — М. Р.), смотрю, делать нечего», — подытожил Aleksei D.

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