Лондон, , 15:23 — REGNUM Число случаев заболевания COVID-19 в Великобритании выросло на 18%: на прошлой неделе заразилось около 2,7 миллиона человек, сообщает 8 июля газета Independent.

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По последним данным Управления национальной статистики, за неделю, закончившуюся 29 июня, коронавирус обнаружен у каждого 25-го жителя страны, что соответствует 2,7 миллионам случаев заражения — почти на одну пятую больше, чем 2,3 миллиона на предшествующей неделе.

Это самый высокий показатель с конца апреля 2022 года, однако он пока еще ниже рекордного уровня в 4,9 миллиона, достигнутого в конце марта.

Наибольшая доля зараженных приходится на Шотландию, где вирус обнаружен примерно у одного из 17 человек. Это самый высокий показатель для Шотландии с начала апреля.

При этом число госпитализированных с COVID-19 за неделю выросло на 33%. Однако тех, кому требуется вентиляция легких, значительно меньше, чем в периоды предыдущих пиков заболевания.

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