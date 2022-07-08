Челябинск, 8 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Шведский хоккеист Лоуренс Пилут расторг контракт с челябинским «Трактором». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Трактор» Лоуренс Пилут

Отмечается, что права на 26-летнего защитника в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до конца сезона 2023/24 остаются у «Трактора».

Пилут провёл в составе «Трактора» два сезона и стал бронзовым призёром КХЛ (2022). На его счету 117 матчей за клуб, в которых он забросил семь шайб и отдал 42 результативные передачи.