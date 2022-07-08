8 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, Дарья Драй, , 16:31 — REGNUM В Москве и Санкт-Петербурге появились стихийный мемориалы в память о девочке Вероники Бадиной, погибшей от обстрела со стороны украинских националистов в Донецке.

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители Москвы организовали мемориал в память об убитой девочке на площади ДНР рядом с посольством США. К портрету несут цветы, мягкие игрушки, зажженные лампады.

Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал Веронике Бадиной в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге чёрно-белый плакат с портретом Вероники установили на мольберте около Генерального консульства Французской Республики на Невском проспекте.

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«10-летняя Вероника Бадина погибла при обстреле Донецка из французских гаубиц CAESAR. Французское правительство помогает Украине не защищаться, а убивать», — такой подписью сопроводили портрет. При этом последнее слово выделили красным цветом.

Напомним, Вероника Бадина погибла 5 июля. Год назад благодаря помощи фонда Доктора Лизы она смогла побороть тяжелейшую болезнь — анемию крови. Вероника погибла при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими националистами. Ей было всего 10 лет.