Ярославль, , 15:35 — REGNUM В Ярославле речной трамвай будет делать остановку на Тверицкой набережной. Об этом сообщает мэрия города.

Речной трамвай в Ярославле Илья Бесхлебный

Изменения в маршруте связаны с ремонтом Октябрьского моста. Останавливаться в Тверицах пассажирские теплоходы будут с 9 июля и до завершения ремонта. На маршруте будут действовать льготы. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Перебраться через Волгу можно на внутригородской линии «Речной Вокзал — Вакарево».

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