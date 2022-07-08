Ярославль, 8 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Ярославле речной трамвай будет делать остановку на Тверицкой набережной. Об этом сообщает мэрия города.

Илья Бесхлебный Речной трамвай в Ярославле

Изменения в маршруте связаны с ремонтом Октябрьского моста. Останавливаться в Тверицах пассажирские теплоходы будут с 9 июля и до завершения ремонта. На маршруте будут действовать льготы. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Перебраться через Волгу можно на внутригородской линии «Речной Вокзал — Вакарево».