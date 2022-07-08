Донецк, 8 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Мораторий на исполнение смертных приговоров отменил Народный совет (парламент) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 июля сообщает пресс-служба парламента ДНР в своём телеграм-канале.

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«Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эта норма вступит в силу после опубликования закона республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», ранее принятого парламентом ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гидроэлектростанция в Новой Каховке подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков.